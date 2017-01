1.Boxbundesliga gibt sich am 14.1. in der Bruno-Gehrke Halle die Ehre

Box Hit in Spandau.



Am Samstag, 14.1., steht ab 18 Uhr die Spandauer Bruno-Gehrke-Halle im Blickpunkt der 1. Boxbundesliga. Im ersten Heimkampf der Saison trifft der Spitzenreiter Boxring Hertha BSC auf den punktgleichen Tabellenzweiten UBV Schwedt 48. Beide Staffeln bieten Eliteboxer auf, so dass die Boxfans hochklassigen Boxsport erwarten können. In der Berliner Mannschaft starten mehrere Nationalstaffelboxer und mit Atdhe Gashi (60 kg) und Marco Deckmann (Schwergewicht) aktuelle Deutsche Meister. Besonders gespannt ist man auf das Ligadebüt des Spandauers Alen Rahimic (Deutscher Vizemeister im Limit bis 56 kg. Eintrittspreise: 15,00 Euro ,VIP 10,00 Euro und 6,00 Euro für Rentner, Schüler und Studenten.