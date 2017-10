2.Wochenende des Juliusturm Pokal Turnier

Am kommenden Wochenende geht es weiter mit dem Juliusturm Pokal Turnier.

Weitere Kämpfe und Halbfinale stehen auf dem Programm. Los geht es am Sonnabend um 14.00 Uhr und am Sonntag getan es um 11.30 Uhr nach dem aufstehen weiter. Kleine Stacks und Getränke sowie Parkplätze sind vor Ort wie immer vorhanden.