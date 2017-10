Am kommenden Wochenende sind endlich die Finalisten dran.

Der Run auf die Trophäe zum Juliusturmpokal geht in die Endphase. Am Sonnabend und Sonntag gehen nun die Finalisten im Juliusturmpokal Turnier an den Start.Gestartet wird am Sonnabend um 14.00 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr.Für das leibliche Wohl mit Getränken und kleinen Snacks ist wie immer gesorgt.