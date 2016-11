Abbruch am Ziegelhof

Spandau. Das Heimspiel des Landesligisten am vorigen Sonntag gegen den 1. FC Neukölln wurde bereits nach knapp 20 Minuten beim Stand von 2:0 (zwei Tore von Chamkhi) abgebrochen. Nach einer Gelb-Roten Karte für den Neuköllner Hassan Oumari warf dieser den Ball in Richtung des Schiedsrichters Aydin. Der sah sich daraufhin gezwungen die Partie abzubrechen. 06-Trainer Wissam Shaheen

geht davon aus, dass die Begegnung vom Sportgericht mit 2:0 oder gar 6:0 gewertet wird.



Am Sonntag geht‘s zu den SF Johannisthal (14.30 Uhr).

