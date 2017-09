Auftakt des Juliusturm Pokalturnier

Am 30.9. startet wieder das Juliusturm Pokalturnier. Berliner Vereine kämpfen wieder um die beliebte Trophäe. An diesem Wochenende (Sb. ab 14.00 Uhr und So. ab 11.30Uhr) steigen die Kämpfer in den Ring. Das Turnier wird an den kommenden Wochenenden fortgeführt. Über die Anfangszeiten werden wir hier berichten.

Das Turnier steht wie immer für die Sichtung von Talenten, wie schon 1983 Sven Ottke, der hier seine Karriere begann.

Parkplätze sind vor Ort vorhanden. Getränke und kleine Snacks werden vor Ort angeboten.

Der Eintritt beträgt 6.-€ und ermäßigt 4.-€.