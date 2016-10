Bauzaun beendet Spandauer Kubbsaison

Jeden Montag um 16.00 Uhr trafen sie sich hier auf der Wiese am Badestrand. Gleich am Kiosk wurden jedesmal die Hölzer geworfen.Nun ist die gesamte Wiese komplett eingezäunt und ein großer Bagger wartet auf seinen Einsatz. Vermutlich wird der See ausgebaggert und das Gelände saniert.Nun denn, wir nahmen es gelassen hin und warfen ein paar Hölzer auf einer kleinen Rasenfläche neben dem Kiosk. Uns blieb auch nichts anderes übrig.Wer sich auf den nächsten Montag schon eingestellt hat, darf getrost zuhause bleiben. Die Spandauer Kubbsaison ist somit vorzeitig zu Ende.