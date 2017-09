Berliner Box-Meisterschaften der Frauen

Die Bruno-Gehrke-Halle steht am 23.9.. ganz im Blickpunkt der Finalkämpfe der Berliner Meisterschaften der Damen im Boxen.

Da es offene Meisterschaften sind, wird es besonders interessant, da auch die Konkurrenz aus Basel zugesagt hat.Am Sonntag geht es dann gleich weiter mit den ersten Kämpfen um den Juliusturmpokal-Turnier, die an den nächsten Wochenenden fortgeführt werden. Vereine aus Berlin kämpfen dann um die begehrte Trophäe.Somit dürfte es ein interessantes Boxwochenende werden. Vor Ort sind einige Parkplätze vorhanden und auch Getränke und kleine Snacks wird es wie immer geben.Der Eintritt zu den Meisterschaften am Sonnabend beträgt 10.00€ und ermäßigt 8.00€.Zum Juliusturmpokal-Turnier am Sonntag 6.-€, ermäßigt 4.-€.