Big Points im Abstiegskampf

Spandau. Die Mannschaft von Alexander Helfrich hat sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung am letzten Sonntag wichtige drei Punkte für das Ziel Klassenerhalt gesichert. Im Kellerduell gegen den 1. FC Neukölln siegte der Landesligist mit 2:1. Schmidt (22.) und Kunze (25.) sorgten bereits vor der Pause für einen beruhigende Führung. Neukölln gelang in der Schlussphase durch Sert lediglich der Anschlusstreffer. „Die Chancenverwertung war alles andere als optimal, doch ich bin glücklich über die Teamleistung. Auf dieses Spiel können wir aufbauen“, freute sich Coach Helfrich.



Am Sonntag geht‘s zum Tabellenneunten, den Sportfreunden Johannisthal. Anstoß ist um 14.30 Uhr am Segelfliegerdamm.



