Am Sonntag, den 05.02. beendet der SSC Inkognito 12 seine Winterpause und läd zum 1. Bouletreff im neuem Jahr.

Um 11.00 Uhr gehts los auf dem Platz an der Westerwaldstraße zwischen Zufluchts-Kirche und Klubhaus.



Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob Profi oder Anfänger.

Kugeln sind einige vorhanden. Es können aber auch eigene

mitgebracht werden.

An Verpflegung muss jeder selbst denken. Die Teilnahme ist kostenlos.



Infos unter www.inkognito12.jimdo.com