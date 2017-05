Champion Gym & Schüssler mit Rasuli beim Länderkampf

Der Kickbox-Weltmeister Ali Shah Rasuli vom Champion Gym Augsburg, wird am

13. Mai 2017 in Porto San Giorgio (Italien) für Deutschland in den Ring steigen und im Länderkampf gegen Italien im K-1 alles abrufen, um den Sieg zu holen. Mit ihm ist die bekannte amtierende WKU K-1 Weltmeisterin Tina Schüssler.

Deutschland vś Italien

Das Champion Gym Augsburg steht zur Zeit hoch im Kurs und ist gefragt wie noch nie. Erfolgstrainer Oktay Sancak und Inhaber Gülhan Gürsoy freuen sich mit ihrer neuen Geschäftspartnerin Tina Schüssler, bekannt aus Funk und TV, über ihre starken und trainingsfleißigen Schützlinge, denn mit ihr trainieren im Gym die amtierende Weltmeisterin im Kickboxen Susanne Hofstetter, Weltmeister Ali Shah Rasuli und die 6-Fache Weltmeisterin Cheyenne Hanson. Auch die beiden Kämpfer des Champion Gym's Mark Zambo und Christian Lefter sind in der Nationalmannschaft der ISKA. Sie haben sich für die WM qualifiziert und fliegen Ende Mai nach Griechenland, um sich zwei Weltmeistertitel zu erkämpfen. Zudem hat das Gym auch im Boxen großen Erfolg und zählt mehrere Schwäbische bis Deutsche Meister.Am 13.05.2017 steigen sogar mehrere Athleten des Champion Gym's auf drei verschiedenen Veranstaltungen, von Megesheim bis nach Porta San Giorgio in den Ring.So wird die 6-Fache Weltmeisterin Cheyenne Hanson mit ihrem Coach Oktay Sancak bei der MegesheimerKickbox-Fight-Night mit einen K-1 Kampf antreten.Gleichzeitig betreut Cheftrainer Gülhan Gürsoy seine vier Kämpfer:Oguzhan-Aydin Yildirim, Mohmmad Nazari, Koray Bargu und Christian Lefter, die bei der "Internationalen Mai Fight" im Boxen ihr Können unter Beweis stellen.Ali Shah Rasuli muss über 900 Km zum Länderkampf Italien vś Deutschland fahren, um seinem harten und schnellen Gegner Guerra gegenüber zu stehen. Rasuli wird versuchen für Deutschland einen Sieg zu verbuchen. An seiner Seite ist die amtierende WKU Weltmeisterin Tina Schüssler, die mit ihrer eigenen Ringerfahrung und ihren Trainingsmethoden, schon zu den besten Trainern der Welt gehört. Im Herbst wird Tina mit Gürsoy das "WKU-Leistungszentrum Schüssler Champion Gym Augsburg" eröffnen und am 08. Oktober 2017 in Berlin um den Profi WM-Titel im Kickboxen antreten. "Rasuli ist voller Motivation und Kampfenergie. Er will in den Ring. Er will kämpfen. Er will siegen. Er ist nicht zu bremsen. Wir sind davon überzeugt, dass Ali Shah alles geben wird," so Gürsoy und Schüssler. Sehen kann man den qualitativ hochwertigen K-1 Kampf, auch wenn Rasulis Fans aus Bayern nicht live dabei sein können. Die "Mitty Video Production" filmt direkt am Ring und wird den spannenden Kampf festhalten.