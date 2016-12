Durchatmen nach Pokal-Sieg

Spandau. Durch einen 4:0-Erfolg (Ariduru, Kadow, Chamkhi und Muhedeen trafen) gegen den TSV Mariendorf am vorigen Mittwoch ist der Landesligist in das Pokal-Viertelfinale eingezogen. Am vorigen Wochenende blieb dann Zeit zum Durchatmen. Die 06er hatten spielfrei. Bereits am morgigen Donnerstag heißt der Gegner – diesmal im Ligabetrieb – TSV Mariendorf (19.30 Uhr, Ziegelhof).

