Fit durch den Winter kommen

Spandau.

Wöchentliche Kurse für Rückengymnastik und Nordic Walking bietet die Übungsleiterin Cornelia Schulz wieder an. Treffpunkt für die Rückengymnastik ist jeden Dienstag ab 18 Uhr sowie jeden Mittwoch ab 9.50 Uhr in der Sport- und Begnungsstätte am Spekefeld 26. Der Kurs kostet monatlich 17 Euro. Der Nordic-Walking-Kurs findet dienstags ab 18 Uhr in der Sportanlage am Grüngürtel, Askanierring 149, statt. Hier beträgt der Beitrag 12 Euro monatlich. Weitere Infos bei Cornelia Scholz,

375 22 11 oder

0178/790 94 69.