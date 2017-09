Berlin: Bruno-Gehrke-Halle |

Spandau. Zum Edeka Cup treten am Sonnabend, 16. September, von 10 bis 17 Uhr Fußballmannschaften in der Bruno-Gehrke-Halle, Neuendorfer Straße 65, gegeneinander an. Auch eine Studentenauswahl ist dabei. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommt der Wasserversorgung in einem Flüchtlingsprojekt im Jemen zu Gute. CS