Halbfinale als Derby

Spandau.

In den Halbfinal Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft treffen die Wasserfreunde Spandau 04 auf den OSC Potsdam. Gespielt wird nach dem Modus Best of Five, das heißt, ein Team muss drei Spiele gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Die erste Partie findet am 10. Mai um 20 Uhr im Bad am Brauhausberg in Potsdam statt. Bei der zweiten und einer dritten Begegnung am 13. und 14. Mai haben die Wasserfreunde Heimrecht. Sie werden um 16, beziehungsweise 14 Uhr in der Schwimmhalle Schöneberg am Sachsendamm ausgetragen. Sollten weitere Aufeinandertreffen nötig werden, sind die für den 17. Mai um 20 Uhr, wieder in Potsdam, und 20. Mai, 16 Uhr, in Schöneberg, angesetzt.