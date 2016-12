Helfrich-Elf zeigt Moral

Spandau. Dem Team von Trainer Alexander Helfrich ist in der Landesliga am vorigen Sonntag gegen die Sportfreunde Johannisthal ein achtbares 2:2-Unentschieden gelungen. Zwar lagen die Spandauer bereits nach einer guten halben Stunde durch zwei Treffer von Matschke zurück. Doch in der Folge verpasste es Johannisthal, das Ergebnis auszubauen und fing sich noch vor der Pause den Anschlusstreffer durch Schwarz. In der zweiten Halbzeit verloren die Sportfreunde dann komplett die Kontrolle, während die Spandau immer stärker wurden und kurz vor Schluss durch Fust zum Ausgleich kamen (89.). „Dieses Spiel hätten wir vorher entscheiden müssen“, sagte Johannisthal-Coach Mario Langner.



Am Sonntag empfängt Schwarz-Weiß den TSV Mariendorf 97 (11.15 Uhr, Im Spektefeld).



MW

