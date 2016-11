Internationaler Vergleich im Boxring zum 90. Bestehen des SBC26

Zu seinem 90jährigem Bestehen, lädt der SBC26 zu einem internationalen Vergleich mit Boxern aus Stettin ein. Interessante Kämpfe werden erwartet wie z.B. ein Kampf im Leichtgewicht zwischen der Berliner Vizemeisterin Nadine Jott gegen die Titelträgerin Mirela Balcerzak. Im Leichtgewicht der Männer-Elite hat sich der SBC die Dienste des mehrfachen Deutschen Meisters Valentino Radu gesichert. Der Herthaner verstärkt das Spandauer Team gegen den polnischen Vizemeister Kacper Harkawy. Der neue Halbweltergewichtler des SBC26, Saeeb Omer, wird vom Stettiner Meister Konrad Grymaszewski auf Herz und Nieren geprüft. Auch lokale Kämpfe stehen auf dem Programm. Beginn ist um 18.00 Uhr in der Bruno Gehrke Halle in der Neuendorfer Str.67 in Spandau. Der Eintritt beträgt 8.- € und ermäßigt 5.-€. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.