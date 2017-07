Licht und Schatten beim Spandauer Kubbteam

Nach einem Sieg gegen die Holzmühlis schaffte es das Team des SSC zwar zweimal in den Tiebreak, verlor aber beide Partien gegen "Hol das Stöckchen" und "Bärolina Borussen".Auch gegen "KUBBlungsschaden" und "Holzköpfe" (die 6 Königswürfe beanspruchten) konnten Zoey und Helmut nicht überraschen und verloren. Damit rutschte das SSC-Team in der 2. Kubbliga auf den 6. Platz zurück.Im August geht es dann weiter.Bevor es soweit ist, findet nächste Woche Samstag (22.7.) an fast gleicher Stelle die Kubb-EM statt. Bis dahin muss sich das Team des SSC aber gewaltig steigern.