Spandau 06 verliert zu Hause

Spandau. Spandau 06 ging in der Landesligapartie gegen Hilalspor schon nach wenigen Sekunden durch Kadow in Führung. Aber Temel (30.), B. Dinc (36.) und Dogan (Foulelfmeter in der Nachspielzeit) drehten die Partie. Meyer (Spandau) sah in der 31. Minute Gelb-Rot. Weiter geht es am 11. Juni beim TSV Mariendorf 97 (14.30 Uhr, Volkspark Mariendorf).

