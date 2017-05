Spandau unterstreicht während des Turnfestes seinen Ruf als Sportbezirk

Spandau. Vom 3. bis 10. Juni findet in Berlin das Deutsche Turnfest statt. Während dieser Tage gibt es nicht nur zahlreiche Großveranstaltungen, sondern auch sportliche Mitmachangebote in den Bezirken.

Gerade hier ist Spandau stark vertreten. Laut Turnfest-Website, Stand 21. Mai, fanden sich unter der Rubrik „Kiez aktiv“ 873 Aktivitäten in ganz Berlin. Davon kommen 218 und damit ungefähr ein Viertel aus der selbst ernannten Sportstadt Spandau. Bei „Schule aktiv“, einer Sportwoche für Schüler vor Beginn des Turnfestes, sind es noch einmal knapp 100. Deshalb nur einige Beispiele aus diesem Angebot.

„Kleines Turnfest“ beim SCS.

Ungefähr die Hälfte aller Spandauer Turnfestangebote gehen allein auf das Konto des Sport Clubs Siemensstadt (SCS). Von Gymnastik über Funsport, Leichtathletik, Rugby und natürlich Turnen, um nur einige zu nennen. Täglich gibt es mehrere Termine und das für alle Altersgruppen. Der SCS veranstaltet sozusagen eine Art kleines Turnfest.Auch bei Schule aktiv ist der Verein stark vertreten. Höhepunkt und gleichzeitig Einstimmung auf das folgende Großereignis ist der Unit Sports Day am 2. Juni von 9 bis 12 Uhr im Sport Centrum Siemensstadt an der Boulstraße 14. Die Teilnehmer bei diesem Schulsporttag können unter 20 verschiedenen Angeboten auswählen.Das Turnfest sei eine tolle Möglichkeit, sich als Verein zu präsentieren, meint SCS-Sprecher Hans-Jörg Oehmke. „Wir bieten nahezu alle Veranstaltungen, die wir auch sonst im Programm haben.“ Natürlich werde an diesen Tagen speziell auf die zusätzlichen Besucher eingegangen. Das gelte besonders für die Anfängerkurse. Und vielleicht kommt der eine oder andere Schnuppergast danach regelmäßig. Mehr zum Verein gibt es unter: www.scs-berlin.de

Paddling auf der Havel.

Aufmerksamkeit für Stand-up-Paddling, kurz SUP, erhofft sich Oliver Tusche. Er ist bei den Wasserfreunden Spandau 04 für diese neue Trendsportart verantwortlich. Die Aktiven stehen auf einem Surfbrett, in der Hand ein Paddel und bewegen sich so auf dem Wasser. Wie das genau funktioniert, kann vom 3. bis 9. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr getestet werden. Die Übungseinheit dauert jeweils eine Stunde, fünf bis zehn Personen können bei einer Runde mitmachen. Startpunkt ist das Wassersportgelände der Wasserfreunde an der Zitadelle. Dass der Verein dort ein Grundstück besitzt, wäre ebenfalls kaum bekannt, meint Oliver Tusche. Vor und nach den Paddling-Versuchen kann auf dem Gelände gespeist oder gechillt werden. Der Sport sei für jeden geeignet, von Kindern ab fünf Jahren bis ins ganz hohe Alter. Lediglich ein abgeleisteter Seepferdchen-Schwimmkurs ist Voraussetzung. Die Veranstaltungen während des Turnfestes seien eine Art Kick-off um SUP noch bekannter zu machen. Informieren können sich Interessierte auch auf der gerade erst eingerichteten Website: www.sup04.de

Was ist ein Kubbspiel?

Zwei Teams müssen mit Wurfhölzern die Holzklötze der gegnerischen Mannschaft umwerfen. So funktioniert, grob gesagt, das Geschicklichkeitsspiel Kubb. Wer mehr darüber erfahren und es ausprobieren möchte, hat dazu am 6. Juni ab 15 Uhr im Kiesteich-Park, Im Spektefeld 1, die Möglichkeit. Veranstaltet wird der Kubb-Nachmittag vom Verein SSC Inkognito 12. „Wir hatten zunächst vor, uns beim offiziellen Wettbewerb des Turnfestes zu beteiligen“, sagt der Vorsitzende Helmut Niehoff. Aber die Gebühren seien ihnen zu hoch gewesen. So kommt es jetzt zur Werbung für diesen unter anderem auch „Hägars Wikingerschach“ genannten Sport im Rahmen von Kiez aktiv. Kubb-tauglich seien so eigentlich alle Menschen, meint Niehoff. Allerdings sollte das Mindestalter für Kinder zwölf Jahre betragen. Ein Team besteht aus bis zu sechs Spielern. Kommen mehr als ein Dutzend Teilnehmer, werden weitere Mannschaften gebildet und ein Turnier ausgetragen.Am 7. Juni lädt der Inkognito-Verein außerdem zum Boule auf den Platz vor der Zufluchts-Kirche an der Westerwaldstraße. Auch hier geht es um 15 Uhr los. Weiteres gibt es unter www.inkognito12.jimdo.com

Golf für Kinder.

Hartmut Holzwarth ist Schulbeauftragter des Golfverbandes Berlin-Brandenburg. Auch er sieht das Turnfest als gute Visitenkarte, um gerade den Nachwuchs an seinen Sport heranzuführen. Zum Beispiel bei Holzwarths Heimatverein dem Golf Club Gatow am Sparneker Weg. Dort gibt es am 29. Mai und 1. Juni zwei Veranstaltungen im Rahmen von „Schule aktiv“. Grundschüler bekommen eine Einführung in das sogenannte SNAG-Golf. Zusammengefasst ist das eine altersgerechte Golf-Variante, die einen leichten Einstieg ermöglicht. Und bei der auch der Spaß nicht zu kurz kommen soll. www.golfclubgatow.de

Alles weitere.

Alle Veranstaltungen mit Tag und Uhrzeit sowie weitere Informationen gibt es unter www.berlin-turnt-bunt.de und dort "Kiez aktiv", beziehungsweise "Schule aktiv" klicken.

Gesundheitssport, Tanzen oder Kinderballett beim TSV Spandau 1860, Angebote des Sportvereins Inklusiv Johannesstift oder Taiji im Münsingerpark sowie am Spektegraben gehören unter anderen ebenfalls zum Spandauer Programm während des Turnfestes.