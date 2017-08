Spandauer Kubbteam auf Platz 5

2. Berliner Kubbliga 4. Spieltag

- Auch am 4. Spieltag kam das Kubbteam des SSC Inkognito 12 Berlin nur zu einem Tagessieg. Diesmal hatten die Berolina Borussen das Nachsehen. Gegen die vier anderen Gegner gab es leider wieder Niederlagen, die es zu verdauen gilt.Gegen Team "Kubblungsschaden" schaffte man es immerhin in den Tiebreak, ebenso gegen die "Holzmühlis". Doch beide Tiebreaks wurden wieder verloren. Gegen "Hol das Stöckchen" und "Holzköpfe" wurden die Spiele vor Ablauf der 25 minütigen Spielzeit beendet.Durch den Sieg gegen Bärolina rückt das SSC-Team wieder auf den 5. Platz vor.In der 1. Liga gab es eine faustdicke Überraschung. Serienmeister "Die Gipfelstürmer" mussten ihre erste Saisonniederlage einstecken. Bezwinger "Plan B" rückte dadurch auf den 2. Platz vor.Fünfter und letzter Spieltag ist am Donnerstag, der 14. September 2017.