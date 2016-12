Spannendes Derby endet 2:2

Spandau/Gatow. Im Bezirksderby in der Landesliga haben sich Spandau 06 und Gatow am Ziegelhof 2:2 getrennt. Die Gäste erwischten am vergangenen Sonntag den besseren Start und gingen durch einen tollen Alleingang von Lucas Jokisch in der fünften Minute in Führung. Doch die 06er drehten das Spiel durch einen Dopppelpack von Hamdi Chamkhi. Nur kurz nach dem 2:1 war es dann erneut Jokisch, der den Endstand vom Elfmeterpunkt herstellte Die Rückrunde beginnt für beide am 26. Februar.

