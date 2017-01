Spiel und Spaß im Winter: Verein bietet Sonntagsangebote

Berlin: Lynar-Grundschule |

Spandau.

Spiel, Spaß und Bewegung müssen in der kalten Jahreszeit nicht ausfallen. Dafür sorgt der "bwgt e.V." immer sonntags.

Handball, Frisbee oder Tischtennis? Die kostenfreien Sonntagsangebote vom "bwgt e.V." in der Spandauer Vorstadt bieten bis zum April eine Alternative zur Wintermüdigkeit. Sportlich wird es in der Sporthalle der Lynar-Grundschule. Ab 17.30 Uhr steht Basketballl für Jung und Alt auf dem Programm. Hallenschuhe sollten dafür mitgebracht werden. Eltern mit Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren können ab 14.30 Uhr gemeinsam spielen und Sport treiben. Treffpunkt ist die untere Halle in der Grundschule. Wer sich zeitlich nicht binden will, kann einfach vorbeikommen. Jeden Sonntag steht auch die Schulsporthalle an der Lutherstraße 19 für winterlichen Sport offen. Frisbee, Federbälle, Tischtennis, Ogo, Schachspiele, Basketbälle und vieles mehr können vorher in der Ausleihstation des Vereins ausgeliehen werden. Die ist an der Kleinen Mittelstraße 9 zu finden und dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt:

78 95 85 50.