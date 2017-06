SW Spandau muss runter

Spandau. Das Wunder blieb wie erwartet aus. SW Spandau muss nach dem 3:3 (3:0) gegen die Sportfreunde Johannisthal in die Bezirksliga absteigen. Genau wie in der Vorwoche gegen den 1. FC Neukölln begann SWS stark, verlor aber in der zweiten Halbzeit völlig den Faden. Diesmal stand es nach Toren von Rübner (17.), P. Schmidt (23.) und Jahn (31.) 3:0, doch Anton (56.), Langner (86.) und Behrend in der Nachspielzeit sorgten für das Unentschieden. Bemerkenswert war, dass sich Gäste-Trainer Mario Langner – 42 Jahre alt, einst Torwart in der Berlin-Liga für Stern 1900 – selbst einwechselte und einen Treffer beisteuerte.

