Überraschende Heimpleite

Spandau. Nicht unverdient unterlag die Elf von Hassan Chaabo am Sonntag mit 0:2 gegen Hilalspor. Am heutigen Mittwoch tritt „SpaKi“ im Berliner Pokal gegen die SF Johannisthal an, ehe es am Sonntag in der Liga zu Berolina Stralau geht.

