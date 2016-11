Unglückliche Auswärtsniederlage

Spandau. Der Landesligist musste am vorigen Sonntag bei der Reserve des SFC Stern 1900 eine unglückliche Niederlage hinnehmen. „Das war heute ein schmutziger Arbeitssieg von uns“, gab Stern-Coach Nebus nach dem Abpfiff zu. Seine Mannschaft gewann durch zwei Elfmetertore von Schulze (10.) und Jovicic (81.). Schmidt war in der 36. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für die Schwarz-Weißen gelungen.



Der nächste Gegner am Sonntag heißt VfB Concordia Britz. Anpfiff des Kellerduells (Letzter gegen Vorletzter) ist um 11.15 Uhr im Spektefeld.



