Voltigieren kennenlernen: Verein lädt zum Sommerfest

Dallgow-Döberitz. Während des Ritts auf einem Pferd oder Pony auch noch Turn- oder akrobatische Übungen vorführen – das ist, kurz zusammengefasst, unter Voltigieren zu verstehen..

Weitere Hinweise finden sich auch unter: www.lrvspandau.org

Wer mehr über diese Sportart erfahren möchte, hat dazu am Sonnabend, 8. Juli, Gelegenheit. An diesem Tag lädt der Verein LRV Spandau zu einem Sommerfest. LRV steht für Ländlicher Reit- und Voltigierverein.Die Veranstaltung findet auf dem Reitsportpark Dallgow, Bahnhofstraße 7 in Dallgow-Döberitz statt. Dort ist der Verein seit fünf Jahren zu Hause. Zuvor war er, worauf schon der Name verweist, lange Zeit in Spandau beheimatet. Und zwar auf einem Gelände am Johannesstift. Noch immer komme auch ein Großteil der rund 100 Mitglieder aus Spandau, sagt die Vorsitzende Nicole Cordes.Beim Sommerfest wird es natürlich Vorführungen und ein Mitmachprogramm der Voltigierer geben. Ebenso wie Ponyreiten, Spielangebote für Kinder und Erwachsene und für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Das alles am 8. Juli von 11 bis 16 Uhr.