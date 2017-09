Tempo bei der Express-S-Bahn: Senat will Stadtbahn ins Umland fahren lassen

Spandau. Der Senat soll Tempo machen bei der Express-S-Bahn von Spandau ins Havelland. Einen entsprechenden Antrag haben SPD, Linke und Grüne jetzt ins Landesparlament eingebracht. Auch andere Strecken sollen wiederkommen.

Wird es Bahnhöfe in Staaken geben?

„S5 X“ soll sie heißen. Das „X“ steht für Express, denn die S-Bahn soll Spandau nicht nur mit dem Havelland verbinden, sondern auch schneller in die City fahren. Den Spandauern waren die neuen Pläne zur alten Idee einer „Express-S-Bahn bis Nauen“ im Juni 2016 vorgestellt worden. Damals wollten die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg aber erst die Ergebnisse einer „Korridor-Untersuchung“ abwarten, die den öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg betrachtet und damit auch die Umsetzung neuer Strecken. Ob die „S5 X“ berücksichtigt wird, stand da noch nicht fest.Jetzt aber machen SPD, Linke und Grüne Druck. Die Koalitionsfraktionen haben im Abgeordnetenhaus den Antrag „Mehr Regionalverkehr auf die Schiene“ vorgelegt. Der beauftragt den Senat damit, mehrere S- und Regionalbahnstrecken schnellstmöglich (wieder) aufzubauen. Ganz oben steht die Wiederinbetriebnahme der S-Bahn von Spandau ins Havelland. Dafür hat sich der Spandauer Abgeordnete Daniel Buchholz (SPD) eingesetzt. Es folgen die Potsdamer Stammbahn, die Kremmener Bahn und die Heidekrautbahn. Ob der Antrag durchkommt, ist aber noch nicht raus. „Er wird jetzt in den Fachausschüssen beraten, bevor das Abgeordnetenhaus einen Beschluss fasst“, informiert Buchholz. Um die Lückenschluss-Projekte zu finanzieren, sollen die Länder einen Infrastrukturfonds auflegen und in Vorleistung gehen. Dem Abgeordnetenhaus soll der Senat dann bis Jahresende einen Zwischenbericht vorlegen. Kommt die „S5 X“, so führt sie über Spandau hinaus nach Falkensee und möglichst weiter über Brieselang nach Nauen. Während auf der Trasse ins Havelland zusätzliche Bahnhöfe geplant sind wie die umstrittene „Hackbuschstraße“ oder „Nauener Straße“ in Staaken, sollen die Züge bis Westkreuz dagegen ohne Halt durchfahren.