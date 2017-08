Unterwegs mit dem Rad: Der Bullengraben in Spandau

Er befindet sich in einer Eiszeitlichen Fließrinne und wird seit dem 7. Jhd zur Be und Entwässerung in Staaken genutzt. Seinen Namen hat er je nach Überlieferung von Bullen die hier getränkt wurden oder entlang des Grabens zum Markt nach Spandau getrieben wurden. Ein Teil des Radweges diente als Grenzweg der Schutzmacht in West Berlin und heute als Mauerweg. Es geht vorbei am Stieglake Becken, diversen Siedlungsgebieten der Nachkriegszeit bis zum Elsflether Weg. Ab hier verläuft der Graben in einem Rohr bis zu seiner Mündung. Jedoch ist er im Park Ziegelhof als "Blumengraben" dargestellt.Viel Spaß beim Ansehen und vielleicht nachradeln dieser ca 5 KM langen Tour.Thomas Müller