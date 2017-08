Unterwegs mit dem Rad: Zum Obelisken in der Döberitzer Heide

Ziel soll es sein dem Interessierten eine Wegbeschreibung an die Hand zu geben und auf Sehenswürdigkeiten hinzuweisen welche sich rechts und links des Weges befinden.Die im unten stehenden Link vorgestellte Radtour führt vom Brunsbütteler Damm Ecke Nennhauser Damm in die Döberitzer Heide, wo ein Obelisk an das große Manöver Friedrich des Großen von 1753 erinnert.Es geht vorbei am ehemaligen Krankenhaus Staaken, welches als Kaserne für den Flugplatz Staaken gebaut wurde und nach dem Krieg die Aussenhandelsschule der DDR beherbergte,dem Verwaltungsgebäude der Zeppelin AG, die hier Luftschiffe bauten. und über den Flugplatz Staaken und vor allem durch Natur.Die Strecke ist rund 7 KM lang und führt meist über gute Radwege. In der Heide ist natürlich Sandboden angesagt.