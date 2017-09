Falkensee: Annabello |Der neu eröffnete Hundesalon bietet in Falkensee unter anderem das Baden und Föhnen, Trimmen und Entfilzen, aber auch die Krallenpflege sowie das Entfernen von Zahnstein ohne Narkose für Ihren Vierbeiner an.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.