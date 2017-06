Bewerbung auf eigene Initiative

Berlin: Jobassistenz Spandau |

Spandau. Im Rahmen der kostenlosen Dienstags-Workshops der Jobassistenz Spandau, Brunsbütteler Damm 75, geht es am 27. Juni von 13 bis 16 Uhr um die Initiativbewerbung. Dabei bewerben sich Interessenten direkt bei Unternehmen, ohne dass diese eine Stelle ausgeschrieben haben. Bei Stellenangeboten gibt es schließlich wegen oft hoher Bewerberzahlen schnell Absagen. In dem Workshop geht es um die Frage, wie man sich selbst ins Gespräch bringt. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter 270 18 09 50 oder persönlich in der Jobassistenz montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. CS