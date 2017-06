Gegen den Einwegbecher

Spandau.

In Berlin werden täglich rund 460.000 Coffee to go Becher verbraucht und damit große Abfallmengen produziert und Ressourcen verschwendet. Die KlimaWerkstatt Spandau hält mit einer Teeverkostung bei TeeKult, Hoher Steinweg 7, am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr dagegen. Ramona Marshall, die TeeKult im März 2017 eröffnet hat, führt in die Teekultur ein. Im Rahmen der Veranstaltung können verschiedene Mehrwegbechermodelle in Bezug auf Dichtigkeit, Handhabung, Gewicht und anderes getestet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wegen begrenzter Plätze wird um Anmeldung gebeten unter39 79 86 69 oder per E-Mail unter info@klimawerkstatt-spandau.de