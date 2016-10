Immer wieder falsche Post im Briefkasten- für den Namensvetter

In unserem Mietshaus mit 8 Bewohnern hatte ich lange Zeit einen Nachbarn mit gleichem Nachnamen. Wir gewöhnten uns schon langsam daran, dass der Posteinwurf oftmals im falschen Kasten landete

WEIT GEFEHLT

Auch in großen Zetteln angebrachte Hinweise für den Zusteller änderte daran nichtsvor 2 Jahren ist dieser "Namensvetter" ausgezogen und man hätte meinen können, es hat nun ein Ende.Noch immer wird in Abständen Post an Jens W. eingeworfen - ich habe es aufgegeben mich zu beschweren. Inzwischen habe ich im Briefkasten einen Kuli und bei erneutem falschen Posteinwurf schreibe ich drauf - Empfänger unbekannt - und stelle die Post oben rauf - damit der Zusteller sie wieder mitnehmen mögeAuch ein Anruf bei der Wohnungsgesellschaft war ohne Erfolg - wegen Datenschutz wurde mir nicht die neue Adresse mitgeteilt.Ich fragte mich in den ganzen Jahren, ob denn die Zusteller nicht richtig lesen, wenn auf den Briefkästen schon große Hinweise stehen und warum nun - Jahre später nach dem Auszug noch immer Post bei mir eingeworfen wird....