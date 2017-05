Pappbecher wegzaubern?

Spandau.

„Zauberei trifft Pappbecher“ heißt ein Themenabend mit der Zauberkünstlerin Rosi am Mittwoch, 31. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr in der KlimaWerkstatt Spandau, Mönchstraße 8. Geeignet ist das Angebot für kleine und große Spandauer, denn auf spielerische und dennoch ernsthafte Weise geht es um den gedankenlosen Konsum der Wegwerf-Pappbecher. Dazu gibt es gesundes Fingerfood, kalte und heiße Getränke in Mehrweggefäßen. Unterschiedliche Modelle von wiederverwertbaren Trinkbechern stellt die KlimaWerkstatt vor, Gäste dürfen sich eine Meinung bilden – auch anhand einer Karikaturenausstellung zum Thema. Die Teilnahme ist kostenlos, ein finanzieller Beitrag zum Essen darf’s gern sein. Die Anmeldung erfolgt unter info@klimawerkstatt-spandau.de oder39 79 86 69.