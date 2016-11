Runder Tisch für Unternehmer

Spandau.

Zum dritten Runden Tisch Gewerbe lädt das Altstadtmanagement Spandau am Dienstag, 29. November, von 19 bis 21 Uhr ins Kulturhaus in der Mauerstraße 6 ein. Alle in der Altstadt ansässigen Geschäftsinhaber und Unternehmer sind willkommen, sich gemeinsam über Pläne und Perspektiven für den Einzelhandelsstandort auszutauschen. Folgende Punkte sieht die Tagesordnung vor: Das Büro Herwarth+Holz stellt ein Gestaltungshandbuch sowie eine Werbeanlagen- und Sondernutzungskonzeption für die Altstadt vor, außerdem geht’s um die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage 2017. Infos unter www.altstadtmanagement-spandau.de