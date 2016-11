Von Entspannung bis Medizin: 4. Spandauer Gesundheitstag am 12. November 2016

Spandau. Der 4. Spandauer Gesundheitstag findet am Sonnabend, 12. November, von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt im centrovital, Neuendorfer Straße 25 (Eingang im Brauereihof 6), statt.

Gesundheit, Sport und SPA

Mehr als 20 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Medizin, Wellness, Fitness/Fitnessstudios, Kurreisen und Pflege informieren über ihre Angebote. Dazu gibt es interessante Vorträge und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.„Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, in diesem Jahr erneut den Spandauer Gesundheitstag in unseren Räumlichkeiten auszurichten und zahlreiche Besucher bei uns zu begrüßen“, sagt Vera Jürgens, Leiterin Marketing centrovital.Hinter der historischen Backsteinfassade der ehemaligen Schultheiss-Brauerei befindet sich nun bereits schon seit dem Jahr 2004 das centrovital mit einem Gesundheitszentrum, einem SPA & Sportclub, großzügigen Wellnessbereichen sowie einem Hotel. Das Gesundheitszentrum bietet ein umfangreiches Leistungsangebot in den Bereichen ambulante orthopädische Rehabilitation, Anschlussheilbehandlung, Physio- und Ergotherapie, Ernährungsberatung, Medizinische Trainingstherapie, Vibrationstraining, Präventionskurse sowie Sport- und Gesundheitsprogramme für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Pool- und Saunalandschaft lädt zum Entspannen ein und im angrenzenden Siddhalepa Ayurveda Center kann man sich bei einer umfangreichen Auswahl traditioneller ayurvedischer Anwendungen von Spezialisten aus Sri Lanka verwöhnen lassen. Klassische Wellnessanwendungen bietet ein Day SPA. Das angeschlossene Vier-Sterne-Hotel bietet seinen Gästen 158 moderne Zimmer, zwölf Veranstaltungsräume für private und geschäftliche Anlässe sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot, wie den beliebten centrovital Sonntagsbrunch im Restaurant Kochkunst. Weitere Information unter www.centrovital-berlin.de