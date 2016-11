Spandau.

Der städtische Wochenmarkt vor dem Rathaus an der Carl-Schurz-Straße pausiert in der Weihnachtszeit. Deshalb findet er am 19. November das letzte Mal in diesem Jahr statt. Verkaufszeit ist an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr. Am 4. Januar 2017 geht es mit dem gewohnten Angebot weiter.