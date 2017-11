Auf die Seile, fertig, los: Kletterspinne am Magistratsweg ist wieder bespielbar

Staaken. „Auf die Spinne, fertig, los“: Die Kletterspinne auf dem Spielplatz am Magistratsweg ist wieder nutzbar. Nächstes Sanierungsprojekt ist der Spielplatz am Cosmarweg.

Fertigstellung für Mai 2018 geplant

Längere Zeit blieb Spandaus einzige „Kletterspinne“ aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt. Nun aber ist sie mit neuen Seilen bespannt und somit wieder bespielbar. Dazu bekommt der Spielplatz in Höhe Magistratsweg 95 am Bullengraben-Grünzug zusätzliche Sitzmöbel. Gefördert wird die Sanierung des Spielplatzes über das Berliner „Kita- und Spielplatzprogramm“. Die Berliner Sparkasse steuerte zudem eine Spende für die Reparatur der „Kletterspinne“ bei.Gesperrt ist auf dem Spielplatz allerdings noch die Holzkletterkombi mit Rutsche. Dort sind die Aufstiegsnetze schadhaft und nicht mehr unfallsicher. Die nötige Reparatur soll aber spätestens bis Jahresende erfolgen.Begonnen haben derweil auch die Sanierungsarbeiten auf dem Spielplatz am Cosmarweg in Staaken. Dort wird der Wasser- und Kleinkinderspielbereich erneuert und erweitert. Die alte Wasserpumpe kommt raus und eine neue wird eingesetzt. Hinzu kommt eine zusätzliche Pumpe mit Spritzdüsen. So macht das Matschen und Planschen erst richtig Spaß. Neu gepflastert wird ebenfalls und eine Rinne für Regenwasser angelegt. Das ist aber noch nicht alles. Natürlich bekommt der Kleinkinderspielbereich auch neue Spielgeräte, darunter eine Hütte, ein Klettergerüst, eine Schaukel und einen Balancierbalken. So wird der Platz zum spannenden Piratendorf. Das hatten sich die Kinder im Vorfeld gewünscht. Im Mai 2018 soll dann alles fertig sein. Bis dahin können die anderen Bereiche des Spielplatzes aber weiter genutzt werden, da sie von der Maßnahme nicht betroffen sind. Das Geld fließt in diesem Fall aus dem Förderprogramm Stadtumbau West.