Jagdhörner zum Erntedank

Berlin: Naturschutzstation Staaken |

Staaken. Zum Erntedankfest lädt der Landschaftspflegeverband (LPV) Spandau am Sonntag, 1. Oktober, in die Naturschutzstation an der Heerstraße 549 ein. Der Veranstalter hat sich einiges zum Fest einfallen lassen. Es gibt Hütevorführungen mit Schafen, Jagdhornblasen und einen Bauerngarten, der besichtigt werden kann. Schafe und Ziegen alter Rassen sowie gutmütige Galloway-Rinder stehen für Streicheleinheiten bereit. Der LPV hat außerdem einige Stände aufgebaut, um Nachbarn und Freunde über seine Arbeit zu informieren. Das Fest beginnt um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Vor Ort sind keine Parkplätze vorhanden. uk