Rassistische Beleidigung

Staaken.

Ein Fahrgast hat am 21. April einen 46-jährigen Busfahrer der Linie 137 rassistisch beleidigt. Der BVG-Mitarbeiter hatte einen 53-jährigen Fahrgast beim Besteigen des Fahrzeugs an der Haltestelle Am Ziegelhof auf das bestehende Rauchverbot hingewiesen, wonach der Raucher nur widerwillig diesem Hinweis nachkam. Als der Bus an der Endhaltestelle Heerstraße Ecke Gärtnereiring zum Stehen kam, stieg der 53-Jährige aus, trat an die vordere Eingangstür und beleidigte den Busfahrer rassistisch. Polizisten stellten bei dem sichtlich alkoholisierten Mann nach einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von rund 1,8 Promille fest. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernimmt die weitere Bearbeitung.