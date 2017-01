Däumelinchen auf der Bühne

Staaken.

Kinder-Musik-Theater Berlin ist am 21. und 24. Januar zu Gast in der Dorfkirche Alt-Staaken. Melanie Ancic spielt das Marionettenstück „Däumelinchen“ für Kinder ab drei Jahren. Es dauert 50 Minuten und beginnt am 21. Januar um 15.30 Uhr. Am 24. Januar hebt sich der Vorhang um 10 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder telefonisch unter61 40 21 64 sowie online unter www.kindermusiktheater-berlin.de . Die Dorfkirche ist an der Hauptstraße 12 zu finden.