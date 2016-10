Berlin: Dorfkirche Alt-Staaken |

Staaken. Die Gregorian Voices gastieren am Freitag, 4. November, ab 19 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Alt-Staaken, Hauptstraße 12. Das Vokaloktett aus Bulgarien ist ein Männerchor, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die frühmittelalterliche Tradition des gregorianischen Chorals wieder aufzunehmen. Alle acht Sänger haben eine klassische Gesangsausbildung. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro. CS