Großer Baby- und Kinderbasar mit Kinderbetreuung für Verkäuferkinder (1-6 Jahre)

Berlin: Kita Heerstraße |

Am Samstag, den 6. Mai 2017 ist es soweit, im Garten der Outlaw Kita Heerstraße 570 in 13591 Berlin werden in der Zeit von 10.30- 15.00 Uhr alle möglichen Sachen rund ums Baby und Kind angeboten (bei schlechtem Wetter wird drinnen getrödelt)



Die Standmiete beträgt pro Tisch 10,- und einen selbstgebackenen Kuchen für unseren Kuchenstand

Die Tische müssen von den Verkäufern selbst mitgebracht werden, der Aufbau beginnt ab 10 Uhr.

Als besonderes Extra bieten wir für Verkäufer mit kleinen Kindern (1-6 Jahre) bei Bedarf eine kostenlose und qualifizierte Kinderbetreuung durch unser tolles Fachpersonal.



Anmeldungen bitte mit Namen, Telefonnummer, Tischanzahl und die Angabe ob Ihr eine Kinderbetreuung benötigt an: kitabasar_heerstrasse17@gmx.de