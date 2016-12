Berlin: Dorfkirche Alt-Staaken |

Staaken. Der Freundeskreis der Dorfkirche Alt-Staaken lädt am 7. Januar zum Neujahrskonzert ein. Zu hören ist die „Weihnachtsgeschichte“ (Brieger Christnacht 1944) des Komponisten Max Drischner unter der Leitung von Carsten Albrecht. Anschließend wird zum Empfang geladen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Kirche an der Hauptstraße 12. Der Eintritt kostet sechs Euro. uk