Berlin: Arbeitskreis Spandauer Künstler |

Staaken. Der Arbeitskreis Spandauer Künstler lädt am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 19 Uhr zu seiner traditionellen Veranstaltung „Kunst und Maibowle“ in den Hofgarten des Bunten Hauses, Heerstraße 529. Die Künstler versprechen „Kunst in allen Räumen“. Dazu spielt die Band „Mary Jane Unchained“. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. CS