Berlin: Dorfkirche Alt-Staaken |

Staaken. Schaurige Balladen der Romantik sind am Sonnabend, 15. Oktober, ab 18 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Alt-Staaken, Hauptstraße 12, zu hören. Bariton Martin Backhaus und Vida Kalojanova am Klavier tragen Werke von Zelter, Reichardt, Schumann, Loewe und Mahler vor. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sechs Euro. CS