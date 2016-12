Berlin: Zuversichtskirche Staaken |

Staaken. Weihnachtliches Beisammensein für Trauernde bietet das Trauercafé in Staaken am 21. Dezember an. Beginn ist um 17.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter 38 30 36 63. Veranstaltungsort ist die Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm 312. uk