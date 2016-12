Staaken.

Die Puppenspielgruppe „Artisanen“ gastiert am Sonnabend, 17. Dezember, ab 15.30 Uhr mit der „Weihnachtsgans Auguste“ in der Dorfkirche Alt-Staaken, Hauptstraße 12. In dem Stück kauft Kammersänger Ludwig Löwenhaupt eine lebendige Gans, die bis Weihnachten von den Kindern versorgt wird und sogar in deren Zimmer schlafen darf. Als sie in den Kochtopf wandern soll, ist das Geschrei groß... Karten kosten für Kinder 6,50 Euro, für Erwachsene sieben Euro. Sie sind an der Tageskasse erhältlich wie auch unter61 40 21 64 oder www.kindermusiktheater-berlin.de