CDU vor Ort im Kiez

Staaken.

Die CDU Spandau lädt im August zu zahlreichen politischen Gesprächsrunden ein. Nächster Termin ist am 4. August in Staaken. Dann stehen CDU-Vertreter von 14 bis 15 Uhr vor dem Supermarkt an der Ladenzeile am Brunsbütteler Damm sowie von 15.30 bis 16.30 Uhr an der Ecke Torweg und Finkenkruger Weg. Am 5. August ist die CDU dann in mehreren Spandauer Kiezen vor Ort, unter anderem von 10 bis 11 Uhr vor Edeka an der Falkenseer Chaussee sowie von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt in der Altstadt Spandau. Nächste Gelegenheit für Gespräche haben die Spandauer dann wieder am 9. August und zwar von 17 bis 18 Uhr vor der Eisdiele an der Ecke Gartenfelder Straße und Haselhorster Damm. Und am 20. August lädt Kreischef Kai Wegner um 11.30 Uhr zum politischen Frühschoppen ins Brauhaus Spandau an der Neuendorfer Straße 1. Alle August-Termine sind unter www.cdu-spandau.de nachlesbar.