Kai Wegner zu Gast in Staaken

Berlin: Wahlkreisbüro Melzer |

Staaken. Auch am Sonntag über Politik reden? Das geht. Der Abgeordnete für den Wahlkreis Staaken und das Spektefeld, Heiko Melzer (CDU), lädt im Rahmen seiner Diskussionsrunde "Politik am Sonntag" dazu ein. Am 25. Juni ab 11 Uhr ist Kai Wegner, Bundestagsabgeordneter für Spandau und Charlottenburg Nord, zu Gast im Unterstützungsverein Gartenstadt Staaken, Am Heideberg 15. „Wie gewohnt werden bei Schrippen und Marmelade alle Gäste die Gelegenheit haben, ihre Fragen und Anregungen loszuwerden“, so Melzer.asc